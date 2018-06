Congo-Kinshasa: 6 ans après sa mort, la Famille de l'Abbé Richard Moyombé réclame toute la vérité !

Après l'enterrement du défunt, le Coordinateur des Ecoles Conventionnées Catholiques de Mbandaka se serait rendu chez l'Abbé Blaise, Curé de la Paroisse et Président de la Commission Justice et Paix pour que la famille ne porte pas plainte contre le médecin afin de permettre aux deux parties d'aboutir à une solution négociée.

D'après les informations fournies par la famille du défunt, c'est le Dr Richard DZOGOLO, qui devrait effectuer l'intervention chirurgicale sur un bubon qui ne se cicatrisait pas complètement non loin de l'anus du Patient qui n'a pas pu supporter l'anesthésie. Ce qui a précipité sa mort. Et pourtant, l'abbé Richard MOYOMBE était bien portant. Ainsi, la famille de la victime ne pouvait que constater le dégât.

