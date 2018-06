Madagascar: Don de sang - Le GMUR et nos héros nationaux sont toujours là

Hier, on a remarqué la présence des meilleurs donneurs à savoir M. Andrianasolo Olivier Jean Marie, 58 ans, qui a déjà donné 131 fois du sang et M. Rakotofiringa Rolland dit Ratrema notre star nationale de cinéma qui lui, malgré ses soixante dix ans continue se dit toujours prêt à participer à cette action de patriotisme .

Omniprésence de GMUR et des bénévoles. Depuis quatorze ans de son existence le GMUR travaille étroitement avec le CNTS, il a toujours répondu présent à l'appel lancé surtout, pendant les moments difficiles traversés par notre pays auquel on a besoin d'urgence de sang.

L'OMS incite les pays membres à s'adonner à cet acte de bénévolat et volontaire. De leur côté, les sept centres de collecte de sang éparpillés dans toute l'île ont tous procédé à cette opération et la qualité de sang collecté dans ces centres répondent aux normes internationales pour éviter les dangers inhérents.

L'opération de don de sang a été faite dans tous les centres de transfusion sanguine malgaches. A Antananarivo, le centre hospitalier, HJRA à Ampefiloha fut le lieu pour le Ministère de la Santé et du planning familial, le centre national de transfusion sanguine représenté par le Pr Randriamanantany Zely Arivelo directeur de la transfusion sanguine et l'association GMUR (Groupe mobile d'urgence) dirigé par M. Riaz Houssen Soujataly, pour célébrer cette occasion.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.