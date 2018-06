Madagascar: MEEF - Le ministre Guillaume Venance prône la continuité

Ces derniers temps, les trafics des ressources naturelles de tout genre ternissent l'image du ministère. Une mission qui s'annonce délicate pour ce sortant de l'Université Libre de Bruxelles et un habitué de l'administration de surcroît. Avant cette nomination, il a été chef de région Anosy de 2009 à 2013 et sénateur de Madagascar de 2001 à 2002.

D'habitude, le ministre entrant veut toujours recommencer à zéro, mais, moi, je clame haut et fort qu'il y aura de la continuité. Nous allons continuer ce qui aété réalisé et je demanderai conseil à Madame le Ministre si besoin est » a conclu le nouveau ministre. Le MEEF est un grand ministère qui s'occupe de trois grands départements, à savoir : l'Environnement, les Fôrets et l'Ecologie.

C'est dans la fraternité que la passation de service entre le ministre entrant, Guillaume Venance Randriantefiarison et celle sortant, Johanita Ndahimananjara s'est effectuée, mercredi, à Antsahavola. « Je suis là pour coordonner vos qualifications et expériences.

