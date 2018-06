Madagascar: Un premier ministre de plus en plus mal à l'aise

Le Premier ministre mesure certainement l'immensité de sa tâche. Il doit calmer une situation qui est aujourd'hui en train de déraper. Sa nomination avait été contestée par le 13 Mai et sa mission est contrariée par les manifestants qui n'acceptent pas la présence des ministres HVM. Les critiques qui fusent de toutes parts sapent l'autorité qu'il veut imposer.

Son appel à l'apaisement et au dialogue mérite d'être écouté, mais il ne semble pas être entendu par une opposition de plus en plus virulente.

Un premier ministre de plus en plus mal à l'aise

La mission du Premier ministre est difficile à mener. Il doit organiser des élections crédibles et transparentes. Mais il est de plus en plus contesté. Les manifestants du 12 mai n'acceptent pas de le voir diriger un gouvernement qui n'a pas leur assentiment. Les manifestations qui ont commencé hier vont continuer aujourd'hui.

Les forces de l'ordre ne sont heureusement pas intervenues, mais on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui à Mahazoarivo. Le chef du gouvernement ne veut pas de dérapage, mais s'il veut s'imposer, il doit faire preuve d'une certaine autorité. Les personnes qui vont venir aujourd'hui sont déterminées et ils ne vont pas reculer.

Ce sera peut-être l'occasion d'établir ce dialogue qu'il prône, mais il lui est difficile de céder ouvertement. La pression est là, mais il doit aussi faire face aux interpellations des membres du mouvement de la refondation qui ne cachent pas leur mécontentement. Ces derniers se sentent mis à l'écart et forment une opposition susceptible de gêner le Premier ministre.

Christian Ntsay n'a pas le tempérament d'un chef imbu de son autorité et il ne se résoudra certainement pas à se dresser contre les oppositions qui voient le jour en ce moment. C'est un technicien, mais non un politique roué. Les jours à venir vont être difficiles. Sa charge est de plus en plus difficile à supporter.