Ile Maurice: Budget 2018-19 - Les commentaires de l'AHRIM

C'est un budget de continuité dans l'effort ; on y retrouve les grandes orientations de développement économique, de compétitivité du pays, création d'emplois et combat contre le chômage des jeunes, ouverture plus poussé vers l'international, développement inclusif, amélioration du cadre de vie et bien-être accentué pour la population.

Comme souvent par la passé, le succès de ces mesures annoncées se mesurera surtout par leur mise en œuvre effective par les autorités compétentes et les redevabilités attendues.

Pour le secteur du tourisme, les projets de développement au niveau de l'aéroport et du terminal de bateaux de croisière vont dans le bon sens ; l'annonce d'une nouvelle catégorie de casinos d'hôtel vient également répondre à une demande du marché.

L'environnement est central dans le déploiement de notre stratégie touristique ; nous accueillons très positivement la remise sur pied du National Environment Fund et sa dotation de Rs 2 milliards. La série d'actions proposées est aussi en droite ligne avec nos préoccupations du moment.

Mahébourg cité comme lieu de développement d'un tourisme inclusif et axé autour de la ville et de ses habitants et acteurs économiques est une grande nouvelle ; cela fait plus de cinq ans que l'AHRIM propose systématiquement cette idée lors des consultations budgétaires et nous sommes extrêmement heureux de cette convergence de vues avec le Premier Ministre et Ministre des Finances.

L'intérêt porté au développement des arts et de la culture comme pièce significative de notre tourisme est également une excellente chose tout comme l'apport du digital comme support d'orientation pour le visiteur, local comme étranger.

Enfin, en matière de consolidation du secteur et de réponse à nos problématiques courantes, les mesures budgétaires suivantes sont très bien accueillies : reconduction de la réduction du loyer lors de fermetures d'hôtel pour rénovation, fiscalité plus positive pour l'économie verte, taux de remboursement de la formation continue passant de 60% à 70%, voire 75% pour les PME, et dispositions pour la facilitation du travail à la maison et mise en place de crèches sur le lieu de travail.