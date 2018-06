Madagascar: Electricité - Un premier indice de réglementation lancé par la BAD

En effet, une évaluation périodique des organismes régulateurs telle qu'elle est menée dans de nombreux pays développés est prévue pour détecter de manière précoce d'éventuels problèmes et lacunes et d'y remédier rapidement.

« Un cadre réglementaire solide dans le secteur de l'électricité fondé sur l'État de droit et régi de manière transparente et efficace sera indispensable pour mobiliser les financements de première importance », soutient l'institution.

Défi. Grâce à son initiative « New Deal pour l'énergie en l'Afrique », la BAD s'est donné pour objectif d'atteindre d'ici à 2025 l'accès universel à l'électricité sur le continent. Cela est possible, selon la BAD, mais nécessite des investissements privés importants dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité des pays africains.

