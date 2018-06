Madagascar: Clôture de Passoba-Santé - Un nouveau souffle au système de santé de base

Après cinq ans de mise en œuvre, le programme d'appui aux services sociaux de base-santé (PASSOBA-SANTE) arrive à son terme et affiche un bilan globalement positif en donnant un souffle régénérateur au système de santé de base à Madagascar.

Plus de 10 millions de personnes, soit quasiment la moitié de la population malgache, notamment celles des zones éloignées et enclavées, ont eu un meilleur accès aux services et soins de santé de qualité depuis la mise en œuvre de PASSOBA-SANTE en septembre 2012.

Un démarrage en pleine période de transition, moment particulièrement difficile qui a dégradé considérablement l'efficacité et les performances du système de santé à Madagascar.

Ce programme d'appui aux services sociaux de base-santé a bénéficié du financement de l'Union européenne à hauteur de 22 millions d'euros à son début, puis de 10 millions d'euros supplémentaires pour son extension de deux ans de plus. Le programme, arrivé à son terme, a été officiellement clôturé, hier.

9 régions. PASSOBA-SANTE, mis en œuvre par l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) pour le volet renforcement du système de santé, et l'AFD (Agence française de développement) pour le volet recapitalisation de la centrale d'achat de médicaments SALAMA, a redonné un nouveau souffle au système de santé de base dans les neuf régions d'intervention du programme, à savoir Analanjirofo, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Menabe, SAVA et Vakinankaratra.

De même, le système national d'approvisionnement en intrants de santé a pu être renforcé. Pas moins de 1094 centres de santé de base (CSB) et 6844 « fokontany » ont été touchés par les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme.

Les axes d'intervention du programme se résument, d'une part, en l'amélioration de l'accessibilité géographique des populations à des formations sanitaires opérationnelles grâce à une politique de recrutement et de gestion des ressources humaines, et d'autre part, à l'amélioration de la gestion des intrants pharmaceutiques.

Principaux résultats. Plus concrètement, le programme a conduit à la réouverture de 73 CSB, auparavant fermés faute de personnel de santé. Leur remise en service a permis la couverture en service de santé d'une population additionnelle d'environ 500.000 habitants.

Parmi les autres principaux résultats du programme figurent l'intégration à la Fonction publique de 538 agents de santé dans 50 districts sanitaires ; l'informatisation de la gestion des ressources humaines dans 50 districts ; la mise aux normes de 244 bâtiments de santé, dont 218 CSB réhabilités, ainsi que la dotation d'équipements et matériels et le renforcement des capacités des agents de santé ; la dotation en médicaments de 73 pharmacies à gestion communautaire, et surtout la recapitalisation de la centrale d'achat SALAMA.

Par ailleurs, il s'agissait de mettre en œuvre l'approche Financement bas » sur les performances (FBP) dans cinq districts sanitaires de l'Atsimo Andrefana, soit 133 CSB couvrant un million d'habitants.

« Des résultats exceptionnels malgré les contraintes qui se sont posées durant cette période, telles l'insécurité persistante dans nos régions d'intervention, la crise humanitaire dans la partie Sud du pays liée à la sécheresse et aux conséquences du phénomène el Nino », se réjouit l'UNICEF. Elke Wisch, représentante de cette agence onusienne à Madagascar a fait appel aux acteurs pour continuer les efforts entrepris.

Pour sa part, Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l'Union européenne, a insisté sur l'importance de la bonne gouvernance pour garantir une meilleure efficacité des dépenses publiques en matière de santé. Faut-il rappeler que le secteur santé figure parmi les domaines les plus soutenus financièrement par les partenaires de Madagascar.