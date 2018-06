Ile Maurice: Infrastructures - Terre-Rouge-Verdun engloutit Rs 326 millions

Puis 13 kilomètres additionnels seront opérationnels en septembre 2021 et relieront Rose-Hill à Curepipe. En outre, les gares d'autobus seront modernisées pour les passagers qui passent d'un moyen de transport à l'autre. Les travaux du Victoria Urban Terminal débuteront en février 2019. Deux autres terminaux urbains seront construits à la place de l'Immigration et à Rose-Hill.

La Road Development Authority (RDA) disposera de Rs 600 millions pour l'entretien des routes. Cette somme inclut Rs 75 millions pour la construction de trottoirs et Rs 75 millions pour le marquage des routes et la signalisation.

Le Budget prévoit également des travaux de réhabilitation de l'autopont d'Ébène au coût de Rs 250 millions et de la route B28 de Deux- Frères, à Bel-Air. Du coup, le gouvernement compte injecter Rs 12 milliards ces trois prochaines années dans la construction et la rénovation des routes. Cependant, aucune disposition n'a été prise pour la phase II de la Ring Road.

