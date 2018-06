Ile Maurice: Les cinq principaux axes de ce Budget

Quels sont les secteurs qui constituent l'essence de cet exercice budgétaire 2018-2019 ? Le Premier ministre (PM) et ministre des Finances a joué sur plusieurs fronts hier. Survol.

Fiscalité: soulager la classe moyenne

La classe moyenne est une des préoccupations majeures du gouvernement. «Le taux d'imposition de 15 % sur les revenus est un modèle injuste. Les inégalités entre les riches et les pauvres ont augmenté entre 2006 et 2014», a souligné Pravind Jugnauth.

D'où la décision d'augmenter le seuil d'exemption de tous les employés par Rs 5 000. Le PM a également cité les chiffres de Statistics Mauritius et laissé entendre que plus de 60 000 personnes perçoivent mois de Rs 50 000 par mois. Pour ceux touchant entre Rs 305 000 et Rs 650 000 par an, le taux d'imposition passe de 15 % à 10 %.

Par ailleurs, aucun impôt ne sera prélevé de la vente de l'alcool et des cigarettes cette année-ci. Cela, contrairement aux années précédentes.

Pravind Jugnauth a choisi de changer son fusil d'épaule, en optant d'introduire une taxe de 10 % sur les sommes gagnantes de plus de Rs 100 000, obtenues de la Loterie nationale ou encore de la loterie Verte. Les sommes remportées aux casinos, qui dépassent Rs 100 000, seront aussi taxables.

L'innovation, nouveau pôle de croissance

L'Intelligence artificielle, les technologies blockchain et le Fintech. Pour Pravind Jugnauth, il est l'heure pour Maurice de découvrir de nouveaux pôles de croissance. Le Mauritius Artificial Intelligence Council devrait d'ici peu être mis sur pied et devrait attirer des experts étrangers dans ce domaine sur le territoire mauricien.

L'investissement dans l'éducation et la recherche des technologies numériques est également une priorité pour l'État. 50 nouvelles bourses dans cette catégorie seront offertes aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la technologie.

La Financial Services Commission devrait également être mise à contribution : elle devrait créer un environnement favorisant les investisseurs détenant des «digital assets» ou dresser les lignes directrices en ce qui concerne la crypto-monnaie.

Coup de pouce de l'État au Global Business

C'est un pilier en souffrance. Pravind Jugnauth l'a bien compris. Entre les mesures pour s'assurer que le Global Business soit en règle avec les normes internationales et la mise sur pied d'un Steering Committee au niveau du Prime Minister's Office, le PM compte donner une nouvelle orientation à ce secteur. À l'instar d'un nouveau régime fiscal pour les compagnies locales et celles dans le Global Business. Les banques devraient aussi en bénéficier.

Miser sur les jeunes pour combattre le chômage

Comment ramener à 6,9 % le taux de chômage, qui se situe actuellement à 7,1 % ? Pour Pravind Jugnauth, cette étape devrait se faire en taclant le chômage chez les jeunes. Rs 1 Md seront consacrées à cette initiative. Il est prévu que 3 000 jeunes rejoignent le National Skills Development Programme pour une formation technique.

Le Youth Service Programme sera également créé et autour de 1 000 jeunes devraient y être inscrits dans un premier temps. À la fin de leur formation, ils recevront un certificat qui leur permettra d'être embauchés.

Autre initiative : l'enregistrement de 3 000 sans-emploi sous le National Apprenticeship Programme proposé par le Mauritius Institute of Training and Development. Les jeunes souhaitant se lancer dans un business devraient aussi bénéficier de l'aide de l'État. Un nouveau SME Employment Scheme devrait cibler 1 000 diplômés, qui obtiendront un somme mensuelle de Rs 14 000 du Human Resource Development Council.

Poursuivre les dépenses publiques pour amener la croissance

Rs 37 Mds, soit presque 30 % du budget total de l'État. Voilà la tranche réservée aux projets d'infrastructures publiques. Le Grand argentier continue à privilégier l'investissement dans les travaux publics pour générer la croissance. Le Metro Express, dont la première phase devrait être complétée en septembre 2019, est perçu comme étant la plus grande réalisation du gouvernement Lepep.

La rénovation des gares routières, plus précisément, la mise sur pied des Urban Terminals, a aussi été évoquée. Idem pour le Road Development Program, qui regroupe des projets tels que le rond-point Jumbo-Phoenix, l'échangeur à Decaen, Port Louis, dont les travaux ont déjà commencé ou encore la route A1M1, reliant Coromandel à Sorèze.

L'investissement dans le port et l'aéroport est aussi à l'ordre du jour. Rs 3 Mds seront injectées dans la construction de brise-lames et pour étendre les facilités. Cela, dans le but d'augmenter la productivité. L'aéroport connaîtra des changements à son tour, avec l'agrandissement du «passenger terminal», qui devrait alors pouvoir accueillir 8 millions de passagers par année.