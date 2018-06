Ile Maurice: Law and order - Davantage de ressources pour combattre la drogue

Une enveloppe de Rs 49 millions sera consacrée à la modernisation des tribunaux de Pamplemousses, Souillac, Flacq et Rose-Hill. Cette somme sera également utilisée pour réorganiser les systèmes de Digital Court Recording et d'e-judiciary de la cour commerciale. L'informatisation de la collecte de revenus de tous les tribunaux sera aussi revue.

Un centre de détention régional sera mis sur pied, à Piton, et deux autres centres seront rénovés. Le laboratoire de la police scientifique sera doté de nouveaux équipements spécialisés, afin d'améliorer la qualité et la rapidité des rapports de la police sur les délits.

Et pour sensibiliser les jeunes aux méfaits de la drogue synthétique, un budget de Rs 10 millions sera alloué à un nouveau programme de sensibilisation. Un programme de réhabilitation pour les alcooliques et les toxicomanes, avec une enveloppe de Rs 30 millions, sera aussi mis en place.

Le gouvernement compte aussi se procurer des dispositifs de balayage portatifs non intrusifs tels que 53 Buster contreband detectors, et des narcotics analysers.

Le Premier ministre veut donner plus de ressources aux autorités pour éradiquer ce fléau. Un montant de Rs 25 millions a été donc attribué à l'ADSU pour l'acquisition d'outils à la pointe de la technologie, de même que des équipements modernes pour mener à bien ses opérations. Et la garde-côte nationale sera dotée d'un nouveau patrouilleur.

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la douane ont saisi des quantités records de drogue, d'une valeur de Rs 3,7 milliards de 2015 à maintenant.

