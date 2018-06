Ile Maurice: Alan Ganoo - «Le Budget ressemble à un manifeste électoral»

Or, rappelle Alan Ganoo, Ivan Collendavelloo a fait plusieurs annonces quant à un éventuel affermage, et a même évoqué «les étapes réussies en termes de la modernisation du secteur».

Il fait aussi ressortir que le Premier ministre et ministre des Finances ne s'adresse pas aux problèmes urgents tels que la pension et le secteur sucre.

«Tout au long de son discours, Pravind Jugnauth a parlé de la transformation. Il n'y a pas un plan d'ensemble comme c'est le cas à Dubaï. On voit des 'bits and pieces'. Ce n'est pas un Budget qui prépare Maurice pour l'avenir», déplore le président du MP.

Au dire d'Alan Ganoo, le budget présenté par Pravind Jugnauth, hier jeudi 14 juin, manque de vision et de stratégie. «Il n'a pas pu faire rêver les Mauriciens et laisser entrevoir une île plus prospère. Il y a plutôt beaucoup d'effets d'annonce», affirme-t-il. D'ajouter que le Budget ne jette pas les bases nécessaires pour insuffler un nouveau dynamisme à l'économie.

«Beaucoup de mesures sociales et populistes. N'empêche, le Budget 2018-19 est décevant et c'est du 'unfinished business'. Il ressemble à un manifeste électoral.» Affirmation du président du Mouvement patriotique (MP), Alan Ganoo, face à la presse, ce vendredi 15 juin.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.