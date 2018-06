Afrique: Réunion préparatoire de la Conférence des Plénipotentiaires de l'UIT pour l'Afrique du 18 au 21 juin à Alger

Alger abritera la 3ème réunion préparatoire de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour la région Afrique du 18 au 21 juin 2018, indique samedi le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Cette réunion intervient dans le cadre de la préparation de la Conférence des plénipotentiaires de l'UIT PP-18, qui se tiendra à Dubaï (Emirats Arabes Unis) du 29 octobre au 16 novembre 2018, et suite à la demande de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT), précise la même source.

Cette réunion, qui vient compléter les deux premières réunions préparatoires qui se sont tenues respectivement en juillet 2017 à Victoria Falls (Zimbabwe) et avril 2018 à Abuja (Nigeria), aura comme objectif principal "la formulation, dans un document final, des propositions africaines communes reflétant les nouveaux enjeux des TIC en Afrique et les dispositifs qui contribueront à préserver les intérêts de la région".

En outre, cette réunion préparatoire sera "une étape décisive dans le processus de coordination des points de vue au niveau régional en prévision de la conférence des plénipotentiaires, qui revêt une grande importance pour le développement futur des TIC en Afrique et constitue un enjeu stratégique pour le renforcement de la position et de la voix africaine sur la scène internationale", souligne-t-on.

La Conférence des Plénipotentiaires est l'organe suprême de l'UIT qui se tient tous les quatre ans.

A cette occasion, les Etats membres décident du rôle futur de l'organisation et déterminent sa capacité d'influencer et d'orienter l'évolution des technologies de l'information et de la communication dans le monde.

Cette Conférence détermine également les principes généraux de l'Union, adopte ses plans stratégique et financier pour une période de quatre ans et élit les membres de l'équipe de direction de l'Union, ainsi que les Etats membres du Conseil et les membres du Comité du Règlement des Radiocommunications.