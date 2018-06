Cote d'Ivoire: Immeuble écroulé à Yamoussoukro - Isaac Dé promet de prendre toutes ses responsabilités

Trois jours après le drame de l'effondrement de l'immeuble en construction au quartier millionnaire, Claude Isaac Dé, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, s'est rendu le 15 juin sur le site pour se faire une idée exacte de la manière dont les secours sont organisés et exécutés sur le terrain. D'autant qu'à ce jour, des ouvriers restent encore bloqués dans les décombres.

Sur les lieux, il a pu se rendre compte que des engins lourds prêtés par des opérateurs économiques de bonne volonté, sont enfin passés à l'action et ont commencé à démolir les blocs de béton.

Après une visite de tout le site en compagnie du ministre Souleymane Diarrassouba, en charge du Commerce, de la promotion des Pme et de l'artisanat, du gouverneur Augustin Thiam, du préfet de Yamoussoukro Brou Kouamé et du maire Gnrangbé Jean, Isaac Dé s'est dit très attristé de savoir que des personnes décédées ou vivantes soient encore bloquées dans ces gravats.

«On pense à 6 personnes, peut- être plus, on ne sait pas encore. Mais selon les indications qui nous sont données, on pense qu'il y a six personnes encore sous les gravats. Mais il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes parce que les ouvriers sont arrivés de Yamoussoukro, de Bouaké et des environs. Il faut qu'on s'assure que tout le monde est sorti et que tout le monde a été identifié».

Selon le ministre Isaac Dé, le propriétaire dudit chantier ne dispose pas de permis de construire. A cet effet, il a été interpellé par les services de la direction régionale de la construction et les services techniques de la mairie de Yamoussoukro. Ensuite, il lui a été demandé d'arrêter les travaux, mais rien n'y fit. «Il n'y a pas eu de respect des dispositions», a avoué le ministre.

Le ministre a, en outre, expliqué que la lenteur dans l'exécution des travaux de sauvetage se justifie par le souci de ne pas mettre en péril la vie des survivants éventuels.

Quant aux éventuelles sanctions, Isaac Dé a souligné qu'il rendra compte au gouvernement avant de prendre ses responsabilités.

Il convient de noter que depuis l'effondrement de l'immeuble le 13 juin à 12h 02, à ce jour, l'on dénombre 6 décès. Et les recherches se poursuivent.