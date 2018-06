Togo: Perspectives économiques tributaires de l'incertitude socio-politique

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 15 juin la deuxième revue de la performance économique du Togo dans le cadre du programme soutenu par un accord de Facilité élargie de crédit (FEC).

Cela permet au Fonds de décaisser environ 35,5 millions de dollars. Ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à 106,5 millions de dollars sur un total de 241,5 prévus par l'accord triennal conclu avec le Togo en 2017.

La performance du programme a été bonne.

Le programme vise à réduire sensiblement le déficit budgétaire global pour assurer la dette à long terme et la viabilité externe; recentrer les politiques sur la croissance durable et inclusive au moyen de dépenses sociales ciblées et de dépenses d'infrastructure financées de manière durable; et résoudre les faiblesses financières des deux banques publiques.

'La performance réalisée par le Togo dans le cadre du FEC a été globalement satisfaisante, en dépit d'un environnement politique et économique difficile. La situation budgétaire s'est nettement améliorée, principalement grâce à la réduction des dépenses et de la réduction de la dette publique', explique Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI.

Les perspectives à moyen terme sont tributaires de l'incertitude socio-politique et des conditions financières mondiales défavorables.

Un engagement ferme en faveur du programme et le maintien de l'élan des réformes restent essentiels pour préserver la stabilité macroéconomique, améliorer la protection sociale, préserver la viabilité de la dette à long terme et renforcer le potentiel de croissance du pays, souligne le Fonds.

Améliorer la gestion de la dette publique

'Il est important que la politique budgétaire continue de se concentrer sur la réduction de la dette publique et la préservation de la viabilité budgétaire.

Les autorités devraient poursuivre les réformes pour remédier à la faible collecte des recettes, éviter de nouveaux arriérés, améliorer la rentabilité des projets d'investissement public et limiter les dépenses publiques.', indique M. Furusawa.

Les autorités procèdent à un réexamen des dépenses pour améliorer l'efficacité et ont commencé à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la gestion de la dette publique.

Assurer la réduction de la dette reste la clé de la stabilité macroéconomique, rappelle le Fonds.

Il encourage les pouvoirs publics à poursuivre la restructuration des deux banques publiques qui passe nécessairement par une recapitalisation.

La mise en œuvre rapide des réformes structurelles peut aider le Togo à parvenir à une croissance plus forte et plus inclusive, conclut le Fonds monétaire.