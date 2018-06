Gabon: Des vignettes tamponnées AIRTEL sur les taxis d'Akanda

Les taxis de la commune d'Akanda ont de nouvelles vignettes. Ce jeudi 14 juin 2018, l'esplanade de l'hôtel de ville a servi de cadre pour la cérémonie du lancement de la campagne de pose desdites vignettes.

Les transporteurs urbains de cette commune pour le compte de l'année 2018 ont une nouvelle marque déposée. Cet évènement rentre dans le cadre du partenariat noué entre la mairie de la commune d'Akanda et l'opérateur économique Airtel Gabon. Lutter contre les inondations est leur combat.

La mairie d'Akanda et l'opérateur économique Airtel Gabon font de la lutte pour la préservation de l'environnement, leur cheval de batail. C'est donc en présence du 2eme adjoint au Maire de la commune M. Gnambo Corouge et du maire du 1er arrondissement d'Akanda ; Ernest Ogandaga, que s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'opération de collage des numéros de portière sur les taxis de la commune.

C'est donc 250 vignettes de taxis qui ont été remises au Conseil municipal d'Akanda par l'opérateur économique Airtel Gabon. Un geste de plus que le responsable projet, Yvon Toumane Cissé inscrit dans le cadre de l'engagement social de l'entreprise. «

Nous sommes à la troisième édition de la pose des vignettes de taxis dans la ville d'Akanda. C'est un partenariat que nous avions initié depuis trois ans et que nous comptons pérenniser pour donner satisfaction aux habitants de la commune » affirme-t-il.

Afin d'éradiquer au phénomène de l'insalubrité et des inondations dans la commune d'Akanda, et de préserver l'environnement, les responsables du Conseil municipale, à travers ce partenariat, ont voulu faire passer un message aux riverains.

C'est un message qui interpelle les consciences des uns et des autres pour maintenir l'environnement aussi propre que possible. Sur les portières des taxis on peut lire : « Jeter les bouteilles dans les cours d'eau entraine des inondations ». La protection de l'environnement est au cœur de ce partenariat entre l'hôtel de ville d'Akanda et Airtel Gabon.

C'est un partenariat qui fait école pour la préservation de l'environnement. Cette collaboration entre la Commune d'Akanda et l'opérateur économique Airtel Gabon fait preuve de bonne foi et aide les habitants de la commune à une prise de conscience de l'importance de préserver la nature et garder l'environnement propre pour la santé de tous.