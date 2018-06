Gabon: Journée de l'enfant - L'ALCR attire l'attention sur les crimes rituels

L'art nourrit-il son homme ? C'est la question que plusieurs personnes se posent et fait souvent débat. Les avis… Plus »

Mardi dernier, le porte-parole du gouvernement, Guy-Bertrand Mapangou, a dénoncé ces « esprits malins et chagrins » qui « à la veille de chaque consultation électorale s'éveillent pour voir dans chaque décès d'un Gabonais un crime qu'ils qualifient mécaniquement et tendancieusement de crime rituel ».

« Je ne peux plus prouver cela étant donné que les enfants ont déjà enterrés et qu'il n'a pas eu d'autopsie. Mais, selon les témoignages des parents, ces derniers disent qu'il y avait des hématomes. Il y a un parent qui nous a même dit que le cou était torturé ; il a y avait une blessure, un trou, à la nuque.

Les corps de trois collégiens étaient retrouvés sans vie. Sur les réseaux sociaux, on parle de dix autres enfants disparus qui faisaient partie du même groupe. Une source proche de l'enquête assurait, vendredi, qu'il n'y a aucun enfant porté disparu et que les trois enfants sont bel et bien décédés par noyade. Cependant, en conférence de presse, vendredi, Jean-Elvis Ebang Ondo, président de l'ALCR, a contesté cette version.

