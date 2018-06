Congo-Kinshasa: Conférence universelle sur la paix - Daniel Santu Biko pose les jalons au Parlement européen

Poursuivant sa mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits de l'homme et le développement par des actions bienveillantes, le Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continents, CULPAC, organisation non gouvernementale internationale, organisera du 5 au 6 septembre 2018, au Parlement Européen, à Bruxelles, la conférence universelle pour la paix, avec pour thème : «Qui menace la paix universelle ?».

Le lancement officiel de ladite conférence a été fait par le Secrétaire général du CULPAC, Daniel SantuBiko, le mercredi 6 juin dernier, au Vox Box du Parlement Européens à Bruxelles. Il sied de signaler que cette conférence hautement humanitaire connaîtra la participation des députés européens ; asiatiques, américains et africains ainsi que des organisations non gouvernementales internationales.

En effet, le lancement de la conférence universelle sur la paix a été animé par le Secrétaire Général du CULPAC, M. Daniel Santu Biko sous l'assistance de Patrice SALAGA, Conseiller Diplomatique du CULPAC.

Speech du SG du CULPAC

«La conférence universelle pour la paix est un cadre de prévention et de conscientisation pour promouvoir, renforcer, consolider et rétablir la paix, élément indispensable et indissociable pour tout développement et le bien de l'humanité afin de lutter contre l'injustice, le racisme, la violence sous toutes ses formes, la misère et la pauvreté ; au travers de sa thématique centrale : «Qui menace la paix universelle ?».

Ce questionnement a pour but de sensibiliser des dirigeants et opinions publiques pour cerner et prévoir des résolutions salutaires pour la paix mondiale, en ce moment jamais connu dans l'histoire de l'humanité, où des foyers de tension, différents conflits, la violation des droits humains, diverses revendications, la famine, des épidémies et surtout la destruction de la nature prennent des ampleurs presque partout», a précisé le SG Daniel Santu Biko.

Cet appel du CULPAC s'intéresse à toutes les personnes vivant sur Terre, belle planète bleue, qui offre des opportunités d'une vie paisible, favorable et agréable dans toute sa générosité.

«Nous vous exhortons, tous et toutes, de vivre sans aucune discrimination en paix, dans l'amour et le respect de vos semblables partout où vous existez dans n'importe quel point du globe terrestre», martèle-t-il.

Car, pour lui, c'est l'être humain qui est lui-même au centre de cette menace, considérant sa force, ses moyens gigantesques et son égocentrisme au détriment des autres.

D'où, la paix n'est pas seulement l'absence des bruits des canons ou missiles ou encore des mitrailleuses causant la désolation, mais aussi tout ce qui complique, ennui et terrorise. Elle est un bien très précieux qui, si elle règne dans les profondeurs sereines du cœur et de l'esprit, se manifeste également dans les rapports avec les autres.

Sur un plan vaste, cette tranquillité peut assurer l'ordre et l'harmonie entre les peuples et nations.

La recherche de la paix véritable et réelle doit comprendre une conscience de la dignité commune de chaque habitant de notre société mondiale.

La paix naît de la compréhension, de la tolérance, de l'amitié, du respect, basés eux-mêmes sur cette conviction que des gens, malgré les différences de race, d'ethnie, de religion ou de culture, partagent tous une humanité universelle.

"C'est pourquoi, pour réaliser la première édition de cette conférence universelle pour la paix, des députés européens, soucieux d'aborder les solutions qui permettront d'en finir avec les confrontations et d'accompagner le développement humain, malgré leurs multiples occupations, ont tenu à nous accompagner pour sa concrétisation au Parlement Européen à Bruxelles afin de mieux sensibiliser l'opinion internationale", a martelé le SG du CULPAC.

Sur ce, le SG du CULPAC leur a exprimé toute la gratitude et reconnaissance. Aussi, des élus d'autres continents, des hautes personnalités internationales ainsi que des organisations non gouvernementales actives, tous sensibles à la construction d'une paix mondiale, prendront part à ces assises.

«Nous les remercions pour leur participation et tous ensemble nous échangerons lors de cette conférence à la recherche des voies et moyens pour la pérennisation de la paix afin de soutenir toutes ces institutions et organisations internationales ainsi que des gouvernements qui agissent vaillamment pour le maintien de la paix et l'application des droits de l'homme dans le monde.

Rêvons, cultivons et travaillons tous sur la paix dans nos familles, amitiés, relations, quartiers, environnements, villes, nations, continents, bref sur l'ensemble de notre chère planète terre», a-t-il conclu.

Ont pris part à cette cérémonie de lancement, M. Edouard Martin, Député Européen ; Mme Sandra Melone, déléguée de Search Common For Ground, une ONG Internationale des USA ; Mme Barbara Dietrich de Diplomatic World ; M.Alhadi Adam Agebbebbeldour, Président de African International Institute for Peace (AFIIP) ; Mme Alexandra IVAKHNIK de Protect Defenders de l'Union Européenne et plusieurs organes de la presse internationale.