Congo-Kinshasa: François-Xavier Kabemba propose d'aller vers la numérisation des données

« Au lieu de se promener ou garder tout un tas de papiers, on peut les dématérialiser, les digitaliser,... Il faut donc aller vers la numérisation et créer des réseaux locaux qui vont permettre à ce que les fluides des données soient échangées entre les différents utilisateurs ou intervenants dans une chaine de prises des décisions... », a déclaré François-Xavier Kabemba, directeur commercial de Global Broadband Solution, GBS, qui est une entreprise fournissant la connexion internet à haut débit ainsi que plusieurs autres services axés entre autres sur la numérisations des données.

M. Kabemba a, en effet, offert la solution sus évoquée au cours d'une conférence sur la gestion des données sensibles d'une entreprise qui a été organisée, le vendredi 15 juin, en marge de la cinquième édition de la semaine française Kinshasa.

Dans son speech, François-Xavier Kabemba a, tout d'abord, commencé à lever l'équivoque sur l'entendement des données sensibles. Celles-ci qui, à l'en croire, sont toutes les informations qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement, l'avenir ou le positionnement de l'entreprise.

D'où, pour mieux gérer, contrôler ou faciliter les interactions et l'interconnexion de l'entreprise, il est plus qu'important de basculer vers la numérisation des données.

Pour lui, cette option est beaucoup plus professionnelle et sécurisant aussi. D'autant qu'elle permet de gagner en terme de temps, à économiser l'espace [qui devait être bondé par des documents papiers] et, en outre, le traitement de l'information s'effectue très rapidement.

Ce directeur commercial de GBS a souligné que cette numérisation favorise, en premier lieu, la dématérialisation des données. « Nous avons beaucoup des papiers de travail qui encombrent nos bureaux. Alors qu'il est beaucoup plus facile de garder nos documents en virtuel.

C'est-à-dire il faut les dématérialiser, les scanner ainsi que les stocker dans les machines », a-t-il indiqué. Ensuite, l'indexation, telle que font les bibliothécaires, des différents documents stockés dans le serveur en vue de faciliter aussi la recherche des documents dans le serveur.

Enfin, la création d'un réseau local qui, a-t-il signalé, est aussi l'un des domaines particulier de GBS, l'entreprise dont il est directeur commercial.

Dans la foulée, François-Xavier Kabemba a rapporté que la création d'un réseau local va aider à interconnecter les différents sites d'une entreprise. « Nous [Global Broadband Solution] proposons des solutions qui permettent à ce que l'ensemble de vos structures soient interconnectées sous des liaisons cryptées, privées,... qui sécurisent l'ensemble des données et des échanges de l'entreprise », a-t-il renchéri.

En clair, il sied de préciser que GBS est avant tout une entreprise qui, installée dans plusieurs provinces du pays, fournit non seulement de la connexion internet mais aussi, plusieurs autres services tels que, d'une part, un data center qui offre des possibilités des plans, des reprises ou des continuités d'activités et, d'autre part, un centre d'hébergement qui va permettre de récupérer sans problème en cas d'endommagement du système par le feu ou même par un hacker. Voilà pourquoi, les gens doivent avoir plus des raisons de se fier aux services de GBS.