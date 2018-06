Cote d'Ivoire: Océan Culture 2018 - La finale, le 17 juin, avec cinq chorales en compétition

La finale de cette 27e édition, notons-le, est placée sous le co-patronage de Jean-Pierre Cardinal Kutwa et Raymond Ahoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Quand le parrainage est assuré par Jean Kacou Diagou, Pdg du groupe Nsia et le directeur général du Vitib, Philippe Pango.

Ces prix sont offerts par la structure organisatrice du concours, à savoir l'Unité de production (Up 12) dirigée par Eric Logo, avec le soutien de plusieurs partenaires dont le groupe Nsia (Assurances vie et banques) et des bienfaiteurs férus des chants des chorales.

Un peu plus important que les autres prix, le premier prix, notons-le, est composé d'un trophée, d'un clavier, d'un stand de piano et d'une enveloppe de 500 000 Fcfa.

