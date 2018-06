Ile Maurice: Ambiance - Loin des empoignades habituelles au parlement

Pravind Jugnauth est interrompu par le malaise d'une fonctionnaire. Les médecins présents dans l'Hémicycle, soit Anwar Husnoo, Arvin Boolell et Zouberr Joomaye, lui portent secours. Tout comme Dan Baboo, l'ex-ministre des Arts et de la culture, avec qui elle a collaboré.

Deux syndicalistes se démarquent. Narendranath Gopee et Radhakrishna Sadien sont dans l'entrée gauche de l'Hémicycle. Ils échangent des rires avec le ministre de la Fonction publique, Eddy Boissézon, tandis que les autres syndicalistes présents, soit Rashid Imrith, Vinod Seegum et Suttyhudeo Tengur sont dans la galerie publique.

Les deux «madames» Jugnauth, lady Sarojini et Kobita, sont l'une à côté de l'autre. Elles se parlent à l'oreille. En phrases courtes. Derrière elles, le gouverneur de la Banque centrale, Yandraduth Googoolye, fait tout pour avoir l'air de ne pas être là. Dans la même rangée : Dev Manraj et le chef de la fonction publique, Nayen Koomar Ballah.

Pravind Jugnauth, maquillé pour la télé, lit un discours où il y a des ratures. Il ne tient pas de stylo, ni ne s'humecte les doigts pour tourner les pages. Dans son camp, soit on fait un maximum de bruit, comme Mahen Jhugroo, soit on frappe d'une main sur le bras du fauteuil, comme Nando Bodha, Maneesh Gobin ou encore Marie Claire Monty.

Une seule gorgée d'eau. Ce, au moment d'annoncer que l'augmentation du tarif de l'eau n'aura pas lieu. Sans buter sur les mots, Pravind Jugnauth, Premier ministre et ministre des Finances, entame son discours de près de deux heures. L'occasion est solennelle. On est loin des empoignades auxquelles ont ressemblé certaines séances de l'auguste assemblée.

