Ile Maurice: Secteur manufacturier - Les produits importés ciblés

Pour encourager les entreprises locales à s'y implanter, le gouvernement va offrir une exemption fiscale de cinq ans aux sociétés qui souhaitent collaborer avec le Mauritius Africa Fund (MAF) pour le développement des infrastructures dans les ZES. «La SBM et le MAF ont mis sur pied un Africa Infrastructure and Industrialisation Fund pour aider les investisseursmauriciens à développer des projets dans les ZES», a-t-il ajouté.

Autre annonce importante : la rationalisation des procédures afin de rendre le recrutement des travailleurs étrangers plus efficient et rapide.

La solution a été trouvée grâce à la diplomatie économique, a souligné le Premier ministre. Pravind Jugnauth a également annoncé que le gouvernement «instaurera des standards de qualité et la sécurité sera plus élevée pour les produits importés ». Certaines denrées alimentaires ne pourront plus entrer dans le pays s'ils ont déjà atteint la moitié de leur durée de vie.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.