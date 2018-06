Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba accueilli en Belgique après son acquittement à la CPI

Cette commune de Rhode-Saint-Genèse est bien connue de l'élite congolaise. Le président Mobutu avait acheté, non loin, un château. Et son entourage, y compris le père de Jean-Pierre Bemba, Jeannot Bemba, patron des patrons de l'ancien Zaïre, y avait une maison où le jeune Jean-Pierre a, en partie, grandi.

Derrière une haie de plus de deux mètres de haut se cache une élégante maison blanche à trois étages, entourée d'un grand jardin. Une voisine se souvient du jour où Jean-Pierre Bemba a été arrêté en 2008. « Un coup dur pour Madame Bemba et les enfants ; son mari, on ne l'avait que très peu vu », continue de raconter la voisine.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.