Ile Maurice: Yousouf Cheeroo - «Un bon musulman est un agent de paix et pas de tyrannie»

Discours marquant de Yousouf Cheeroo, secrétaire et porteur du message de la fête Eid-Ul-Fitr, de la Sunny Razvi Society ce samedi 16 juin.

Ce dernier a, lors de son discours, insisté sur l'importance que l'Islam porte à la paix et au respect d'autrui. «A good muslim is an agent of peace and not an agent of tyranny», a-t-il soutenu devant une assemblée où étaient présents le vice-président de la République, le Premier ministre et le leader de l'opposition, entre autres.

«Éna trwa prinsip dan l'Islam ki nou tou bizin observé. Premié zafer sé djihaad, kot ou kontrol ou bann dézir. Éna dimounn donn sa enn mové nom é donn enn limaz agrésif a nu kominoté, mé sé pa sa.

Djihad sé sort an déor zot mem é get zot prop laksyon. Déziem sé konsidérasion pu bann pov é finalman viv an armoni avek tou dimounn, tou kominoté», a rappelé le secrétaire de la Sunni Razvi Society pendant son discours. Il a toutefois tenu à préciser que ces valeurs s'appliquent non seulement à l'Islam mais à toutes les communautés.

Pour sa part, le Premier ministre a salué le discours de Yousouf Cheeroo. Pravind Jugnauth a aussi rappelé son engagement pour préserver l'harmonie sociale du pays.

«Mo pu véyé a séki tou kominoté zot drwa respekté é ki nou viv sakenn avek bann drwa égal é dan le respé. Mo enn prémié minis pu tou nasyon é pa zis pou mo kominoté», a-t-il fait ressortir.

Le leader de l'opposition a, lui aussi, abondé dans le même sens. Xavier-Luc Duval estime que la religion doit être un facteur de paix, de bonté et d'entre-aide. «Fodé pa ki la religion enn sours de conflit, divizion et de haine.»