Ile Maurice: Trafic - Le business de serins fait siffler les euros

Pourquoi le serin est-il si prisé à La Réunion ? L'espèce est rare et le marché lucratif car l'oiseau est vendu entre 25 et 74 euros. L'an dernier, un serin coûtait Rs 3 200. La plupart des trafiquants l'achètent à prix réduit et font monter les enchères au marché noir.

Le trafic d'oiseaux entre les deux îles n'est pas nouveau. La plus grosse saisie s'est faite à l'aéroport de Gillot, à Saint-Denis, en 2016, avec 407 serins du Mozambique. Un Mauricien avait dissimulé ces oiseaux dans onze tuyaux en PVC, spécialement conditionnés et rangés dans un sac à roulettes.

