Egypte: Mondial 2018 - L'Égyptien Mohamed El-Shenawy refuse le prix d'homme du match

Élu homme du match après ses multiples arrêts contre l'Uruguay vendredi (0-1), le gardien égyptien Mohamed El-Shenawy a refusé de recevoir son trophée. Il s'en est fallu d'une poignée de minutes pour que l'Egypte, sans sa star Mohamed Salah, ne débute sa Coupe du Monde 2018 par un match nul contre l'Uruguay.

Les Pharaons ont fini par céder sur un coup-franc de Carlos Sanchez et une tête de José Gimenez (90eme, 0-1). Un homme avait pourtant grandement contribué à retarder l'échéance jusqu'à cette minute fatale : Mohamed El-Shenawy. Dans son but, le portier d'Al-Ahly paraissait infranchissable.

Auteur de plusieurs parades décisives face à l'Uruguay (0-1), dont une sortie spectaculaire dans les pieds de Luis Suarez, le portier de l'Égypte, Mohamed El-Shenawy, a été élu homme du match par la FIFA.

Mais, alors qu'un membre de la Fédération Internationale s'avançait vers le gardien d'Al Ahly pour lui remettre le prix, ce dernier a refusé de le récupérer.

La raison ? Non pas la déception d'avoir encaissé un but de José María Giménez, mais bien le fait que le trophée soit sponsorisé par la marque d'alcool Budweiser, ce qui est contraire à sa religion.

.@FIFAcom have a deal with @Budweiser for the #ManoftheMatch award. Being alcohol, there are 3 North African nations + Saudi & Iran in the @FIFAWorldCup. Did they not think these guys won't accept the award? #EGY⁠ ⁠'s @Melshenawy did not take his today. pic.twitter.com/750OOyFaw0

-- Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) 16 juin 2018