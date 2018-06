Afrique: Mondial 2018 - Croatie-Nigéria, un test grandeur nature, programme de ce samedi

La journée débute avec l'entrée dans le tournoi de la France. L'Equipe de France affronte l'Australie pour le premier match du groupe C. Une rencontre, où les Bleus ne devront pas rater leur entrée dans la compétition, étant les favoris de la poule. Lors de ce match, Tim Cahill pourrait être l'un des seuls joueurs à inscrire au moins un but lors de quatre compétitions différentes.

La sélection nigériane débute son Mondial 2018 de football par un match face à la Croatie, ce 16 juin à Kaliningrad à 19h TU. Plus jeune équipe du tournoi, le Nigeria mise davantage sur sa fraicheur que sur ses dernières performances pour déjouer les pronostics face aux Croates, aux Islandais (22 juin) et aux Argentins (26 juin), dans le groupe D.

Après la sortie manqué de l'Egypte et du Maroc, c'est au tour du Nigéria de faire son entrée dans le Mondial 2018. Quatre rencontres sont au programme ce samedi, dans les groupes C et D. Avec, bien sûr, un France-Australie très attendu ! Mais aussi les débuts de l'Argentine et de la Croatie notamment

