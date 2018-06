Ghana: Mondial 2018 - Asamoah Gyan conteste le record attribué à Ronaldo

Présenté, après son triplé contre l'Espagne vendredi en Coupe du monde, comme le premier joueur à marquer au cours de 9 compétitions internationales consécutives, Cristiano Ronaldo voit un autre joueur contester le record qu'on lui attribue. Il s'agit d'Asamoah Gyan qui a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'il a déjà accompli cette prouesse.

« Les gens négligent mes accomplissements dans l'histoire de la Coupe du monde mais je veux que le monde entier sache que je n'ai pas eu la reconnaissance méritée mais les records resteront pour toujours », a écrit l'attaquant ghanéen de Kayeserispor sur Twitter.

En effet, Gyan a marqué tour à tour Mondial 2006, la CAN 2008, la CAN 2010, le Mondial 2010, la CAN 2012, la CAN 2013, le Mondial 2014, la CAN 2015 et la CAN 2017.

En prenant cela en compte, le meilleur buteur africain de l'histoire en Coupe du monde devance donc Ronaldo. Chose qu'ignorent ceux qui ont vite fait d'attribuer ce record au Portugais, tout de même auteur d'un grand match contre le Portugal.

People disregard my achievements in the World Cup history but I want the whole world to know that I have not been given the fair shake but records will remain forever 🙏🙏

-- ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) 15 juin 2018

Here is an overview of @Cristiano and @ASAMOAH_GYAN3's goals at major tournaments. #Ronaldo WASN'T the first to score in nine successive tournaments, Gyan was!

Disregarding AFCON, Africa's continental championship, is like disregarding the Euro or Copa America 🤔 pic.twitter.com/36yCKmo9jV

-- David Kappel (@kappilinho) 16 juin 2018