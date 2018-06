Angola: Somoil promet de récupérer près de 30 mille barils déversés

Près de 2.000 habitants des quartiers Mumanga et Saissaza, dans la municipalité de Camanongue, province de… Plus »

Comme mesures de prévention de la zone affectée, Remi Luvuvamo a informé que son entreprise avait placé un dispositif de sécurité (non spécifié) dans le lieu et aux environs pour éviter les éventuels incidents.

La Somoil en partenariat avec la PRIC-Consultoria, a-t-il poursuiv, effectue les études d'évaluation environnementale dans un court espace de temps pour les soumettre, plus tard aux Ministères des Ressources minérales et du Pétrole, de l'Environnement, des Finances et la Sonangol-EP, pour leur appréciation.

L'information a été livrée samedi par le directeur en charge de la sécurité et d'hygiène de la Compagnie Somoil, Remi Luvuvamo, lors de la conférence de presse qui a servi à éclaircir le passif de la guerre et des travails en cours dans l'institution sur le remplacement de quelques équipements.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.