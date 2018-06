Maroc: Mondial 2018 - Maroc/ Aziz Bouhaddouz - «Je suis l'idiot »

«Un match difficile pour moi et pour nous tous. Nous avons bien commencé la partie, mais nous n'avons pas joué comme nous l'avions prévu. C'est un moment amer pour moi. Malheureusement, cela arrive dans le football. Aujourd'hui, ça m'est arrivé. Je veux m'excuser pour l'équipe, les fans et les 35 millions de personnes au Maroc.

Il rêvait forcément d'être le héros. Aziz Bouhaddouz s'est probablement vu sauver le Maroc, qui n'avait plus disputé une Coupe du Monde depuis... 20 ans et le Mondial 1998 en France. Vendredi, il a eu le bonheur de rentrer à la 77e minute de jeu à la place d'Ayoub El Kaabi, à la pointe de l'attaque marocaine. Un petit quart d'heure pour tenter de marquer ce petit but qui aurait fait chavirer tout un pays.

L'Iran, pourtant largement dominé par le Maroc, s'est imposé (1-0) dans le temps additionnel, ce vendredi 15 juin à Saint-Pétersbourg, gâchant le retour du royaume en Coupe du monde. Aziz Bouhaddouz, entré quelques minutes plus tôt pour raviver l'attaque marocaine, a repris dans son propre but un coup franc excentré pour provoquer l'explosion de joie iranienne à la dernière minute (90+4).

