Afrique: Coupe du monde 2030 - Le Maroc à nouveau candidat à l'organisation

Le plus "vieux" continent est rentré de la plus mauvaise des manières dans la Coupe du monde «Russie… Plus »

En 2010, il avait une fois de plus perdu la bataille face à l'Afrique du Sud. Pour 2026, c'est le trio États-Unis- Mexique-Canada qui a eu plus de voix. Qu'en sera-t-il pour 2030 ?

Peut-être à force d'insister, le Maroc obtiendra gain de cause. Il a dans la foulée annoncé qu'il se porterait candidat à l'organisation de la Coupe du monde de 2030 et ce pour la sixième fois.

Une innovation de plus, d'autant plus que c'est pour la première fois dans l'histoire du mondial que la compétition, qui sera d'ailleurs élargie à quarante-huit sélections, sera organisée dans trois pays. Parmi les trois, les États-Unis et le Mexique l'ont déjà accueillie sur leurs sols. Les États-Unis en 1994 et le Mexique à deux reprises (1970 et 1986).

