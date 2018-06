Maroc: Mondial 2018 - Hervé Renard - « Il faut se reconcentrer, se remobiliser »

Énorme coup dur pour les Lions de l'Atlas dans ce Mondial 2018. En toute fin de match, les Marocains ont encaissé un but, marqué par Bouhaddouz.

Douche froide pour Hervé Renard. L'Iran, pourtant largement dominé par le Maroc, s'est imposé (1-0) dans le temps additionnel face aux Lions de l'Atlas, vendredi à Saint-Pétersbourg. Une défaite inattendue qui gâche le retour du royaume en Coupe du monde après vingt ans d'absence.

« On s'est fait crucifier, a lâché le coach des Lions de l'Atlas en conférence de presse. Je me présente très déçu. Même si j'étais venu avec un match nul, j'aurais été très déçu, par rapport à la physionomie de la partie. Alors vous pouvez imaginer avec une défaite et ces occasions en notre faveur.

On a pris des risques, parfois beaucoup de risques car on voulait gagner. En football, il faut parfois faire le nécessaire pour ne pas perdre les matches quand on ne fait pas ce qu'il faut pour les gagner », a-t-il ajouté, avant de conclure. « Il peut se passer tellement de choses... Il faut se reconcentrer, se remobiliser, il n'y a que ça à faire. »

De retour en phase finale 20 ans après sa dernière apparition, en 1998 en France (élimination au 1er tour), le Maroc entendait montrer d'entrée de ce Mondial 2018 qu'il n'était « pas une petite « équipe », selon les mots de son sélectionneur Hervé Renard. Raté, en dépit d'une entame de match tambours-battants, et de nouvelles occasions en seconde période.