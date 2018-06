Congo-Brazzaville: Economie numérique - Guy-Roland Ntsimba échange avec les banques

Pour développer de meilleures transactions électroniques, une concertation plus grande doit s'opérer en invitant à la réflexion d'autres acteurs, à l'instar des opérateurs de téléphonie. Guy-Roland Ntsimba a déclaré associer d'autres entités de l'Etat, comme les directions générales du commerce et des institutions financières nationales.

Sur la question des terminaux de paiement électronique, ces fameux lecteurs de carte bancaire qui permettent d'enregistrer une transaction bancaire via une carte de crédit, les banques sont revenues sur la question de l'internet et de la fibre optique.

« Nous avons constaté que la carte monétique ne sert souvent qu'à retirer de l'argent dans des distributeurs, notamment lors des virements de salaire, alors qu'elle devrait constituer un outil privilégié de transactions financières et commerciales, de payer directement chez les commerçants et d'effectuer des achats à distance », a déclaré Guy-Roland Ntsimba.

