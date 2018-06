Congo-Brazzaville: Le lycée Saint-Exupéry récompense l'excellence et le mérite d'une vingtaine d'élèves

Notons qu'outre le diplomate français, la cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'association des parents d'élèves de l'école, M. Jobic ; du proviseur du lycée, M. Cadic ; de Mme Deslandes ainsi que des enseignants, élèves et parents d'élèves. L'activité a été bouclée par l'hymne national de la République du Congo et celui de la France.

Tous ces élèves ont prouvé une attitude courageuse face au travail, un volontarisme à toute épreuve, une disponibilité et des prises d'initiatives ont permis à ces derniers de progresser de manière très importante, de faire face à l'adversité et d'atteindre de bons résultats », a indiqué le proviseur de cet établissement, M. Cadic.

Le prix de calcul mental a été, quant à lui, remporté par les élèves Nicolas Dinic et Mihanta Rakotondratsimba Andrianaridier de la 6e puis Paul Vallée et Anjara Razafindramanarivo de la classe de CM2.

Au collège, Kimia Mouele, Stevie Mpassi Ibara, Jessica Ahouangonou, Chama Borguet, Bastien Melchio, Isis Kervoas et Juliette Mantovani ont été reconnus par l'administration de Saint-Exupéry comme les élèves susceptibles d'obtenir le prix d'excellence tandis qu'Aimée Moyen, Melissa Line Eyengui Ondaye, Destinée Moyen, Colette Makaya Batchi, Elsa Bruyère et Hanane Bagarama ont glané le prix de mérite.

Ainsi, cinq prix ont été décernés aux élèves les plus méritants, à savoir le prix de l'excellence, le prix des mathématiques, le prix de mérite, le prix calcul mental et le prix des jeunes reporters de l'environnement.

