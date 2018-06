Togo: Les élections législatives et locales entre Octobre et Novembre, selon la feuille de route de la CEDEAO ?

En attendant que tout ceci ne soit confirmée ou infirmée, l'opposition togolaise tout comme le parti au pouvoir et le gouvernement restent donc suspendus aux lèvres des présidents ghanéen, Nana Akufo-Addo, et guinéen, Alpha Condé, les deux médiateurs mandatés par la CEDEAO, dans la crise politique que traverse leur pays.

« En marge du sommet conjoint Cedeao-Ceeac, qui doit se tenir à Lomé le 31 juillet, ils (les deux facilitateurs, ndlr) proposeront une feuille de route de sortie de crise, assortie de propositions de dates pour les élections législatives et locales », pouvait-on lire dans le texte en question. Et mieux, précise l'auteur de cet article dans la rubrique « Dernières minutes », « selon nos sources, ce serait pour octobre-novembre ».

