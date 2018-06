Nigeria: Coupe du monde 2018 - Le Nigéria remporte à l'unanimité le match du best look

Et comme si cette collection n'était qu'un avant-goût du raffinement vestimentaire nigérian, les Super Eagles ont sortis le grand jeu, lundi, en publiant des photos de l'équipe lors de son arrivée en Russie. On y voit les partenaires de Victor Moses, arborant une tenue traditionnelle blanche, ornée de part et d'autre du col, d'une grande plume verte brodée.

En effet, les tenues de l'équipe nationale que sont le maillot et l'ensemble traditionnel font sensation à travers le monde depuis leur arrivée en Russie. Un imprimé vert et noir sur une base blanche. Un motif rétro pour un style résolument moderne. Le maillot de l'équipe nigériane est un hommage à la tenue portée par les Super Eagles lors de leur premier Mondial en 1994.

Les joueurs de l'équipe nationale du Nigeria, les « Super Eagles », n'ont pas encore foulé le gazon russe du Mondial 2018 débuté jeudi, mais ont déjà remporté, à l'unanimité, le match du best look.

Et pour cause, c'est en tenue traditionnelle que les partenaires de Victor Moses ont rejoint le pays de Poutine en provenance de l'Autriche. D'abord c'était l'annonce de leurs kits de tournoi qui a envoyé des supporters de football fous. Maintenant, c'est leur tenue de voyage qui a fait parler tout le monde.

