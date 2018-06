Congo-Kinshasa: Affaire "passeport falsifié" - Katumbi bloqué en Belgique

Et d'enchaîner : « Katumbi va solliciter que le passeport lui soit restitué et nous allons exiger du gouvernement qu'il s'acquitte de son obligation à la morale de ce citoyen congolais pour qu'il ne soit pas bloqué ».

« Il s'agit de l'utilisation d'un passeport n'ayant plus cours légal, parce qu'il a été annulé par le service qui l'a délivré et il ne s'agit pas d'un passeport falsifié ou qui comportait des éléments par adjonction opérés par le détenteur », explique Delly Sessanga, le secrétaire général d'Ensemble qui trouve inapproprié qu'on parle de falsification de passeport.

C'est, dit-on, la sanction réservée à tous les détenteurs de faux passeports. Cependant, son statut de membre de la Conférence africaine de football (CAF) dont la présence était attendue en Russie avait plaidé en sa faveur en plus des négociations amorcées par son pré-carré auprès du ministère belge des Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

L'affaire a fait grand bruit à Kinshasa. Les spéculations sont allées dans tous les sens pour interpréter l'interpellation dont a été l'objet Moïse Katumbi, dans la nuit du 13 au 14 juin, de la part des services aéroportuaires belges pour cause d'un passeport non valide.

