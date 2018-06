Madagascar: Trois ministres limogés - Doublement « very seza » ?

On attendait une sortie de crise apaisée après la nomination du Premier ministre. Il n'en fut rien. La… Plus »

Notons que dans son arrêt du 26 avril 2016, la HCC a proclamé députés, Andriamifalisoa René Rakotonirina, premier suppléant de la liste MAPAR de Fandriana ; et Andriamarotia Ludovic Edmond, premier suppléant de la liste MMM de Betioky-Sud. Ils remplacent respectivement Raharimalala Toto Lydia et Jean Jacques Rabenirina.

Suppléant. Evidemment, ils sont dans leurs droits, pourtant il ne reste que quelques temps pour le mandat des actuels députés. En effet, pour cette première session, il ne reste plus que 15 jours et qui devrait se terminer le 1er juillet prochain. Quant à la prochaine session, elle aura lieu au mois d'octobre pour une durée de 60 jours. Les textes leur permettent mais qu'en est-il de l'éthique notamment du cas des députés qui ont pris leurs sièges ?

Il s'agit de Jean-Jacques Rabenirina, ancien ministre de la Culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, Raharimalala Toto Lydia qui a occupé le poste de ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de l'ancienne ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, Johanita Ndahimananjara. Est-ce qu'ils auront la décence de ne pas vouloir récupérer leur siège ? Ou autrement vont-ils récupérer leur « seza » ?

Que pensent ou que vont-ils devenir, c'est selon, les ministres qui ont été limogés récemment et qui auparavant, ont siégé au sein de l'Assemblée nationale ? Seront-ils doublement « very seza » ?

