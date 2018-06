Sénégal: Macky Sall sur la gestion des ressources pétrolières et gazières - « Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice »

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match… Plus »

« Mais, il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale et non partisane », a-t-il insisté. Macky Sall reste d'avis que « le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire l'unanimité, dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national ».

Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour appeler à nouveau toutes les forces vives et tous les Sénégalais à apporter leurs contributions sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. « J'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution », a-t-il fait savoir.

