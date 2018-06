Afrique: Prix de l'art de la future génération 2018 - La participation des artistes du monde entier sollicitée

La croissance dans les marchés émergents et les économies en développement devrait atteindre… Plus »

Au cours de ses plus de dix ans d'existence, le PinchukArtCentre présenta les œuvres d'environ trois cents artistes internationaux en offrant un accès libre à des idées, perceptions et émotions nouvelles.

Elle donne aux nouvelles générations des artistes la possibilité de changer leur pays et le monde. La Fondation cherche à réaliser cet objectif en développant des projets et des partenariats aussi bien en Ukraine qu'à travers le monde.

Tous les artistes âgés de 35 ans et moins de partout dans le monde, travaillant sur n'importe quel support, sont invités à postuler pour le prix. Un comité de sélection exceptionnel, nommé par un jury international distingué, examine chaque candidature et nomme vingt artistes pour la liste restreinte.

Le Future generation art prize est un prix biennal mondial d'art contemporain pour découvrir, reconnaître et soutenir à long terme une génération d'artistes de demain. Créé par la Fondation Victor-Pinchuk, le prix a soutenu le développement artistique et la production de nouvelles œuvres de plus de quatre-vingt-quatre artistes dans des expositions à la biennale de Venise en 2011, 2013 et 2017.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.