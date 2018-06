Afrique: Pascal de Izaguirre, Pdg de Corsair - Les accords bilatéraux, un frein au décollage de l'aérien en Afrique

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match… Plus »

Une vision que Pascal de Izaguirre va certainement défendre lors de sa communication au forum « Africa Convergence » qui se tiendra à Dakar du 21 au 22 juin prochain. Corsair, c'est 470 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1,2 million de passagers et 17 000 tonnes de fret transportés par an.

« L'arrivée de Corsair au Sénégal (depuis 1993) a provoqué une explosion du trafic aérien, une chute du prix du billet d'avion et a démocratisé le voyage et le fret. Tui France (dont Corsair est une filiale) est le premier tour operator à envoyer, en nombre, des touristes au Sénégal avec nos installations à Saly ».

« Beaucoup de pays (africains) ne peuvent pas développer des échanges à cause de ces accords », a-t-il poursuivi. Pour argumenter sa conviction, le Pdg de Corsair donne l'exemple de la présence de sa compagnie sur le tarmac des aéroports sénégalais, ivoirien et malien.

Dans le transport aérien, la concurrence est très bénéfique pour la croissance du trafic et la baisse du prix des billets d'avion. C'est ce qui pousse Pascal de Izaguirre, Pdg de Corsair, à dénoncer les accords bilatéraux sur l'aérien pour « libérer les entraves aux échanges de passagers et de marchandises ».

