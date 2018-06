Congo-Brazzaville: Que la Coupe du monde n'occasionne pas des absences dans les administrations !

Et sur cette question, Me Chatagnon raconte qu'en 2014, dans un pays, un vigile d'un supermarché qui regardait un match sur le lecteur DVD pendant ses heures de service, au lieu de garder les yeux sur ses caméras de surveillance, a été licencié pour manquement à son devoir.

Ce genre de propos sont destructeurs et ne relèvent simplement que des antivaleurs. Heureusement que l'année scolaire touche à sa fin, sinon cette Coupe du monde devait déconcentrer bon nombre d'élèves, et même ceux qui sont candidats aux examens d'Etat.

