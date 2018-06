Sénégal: Langues nationales - L'Acblpe demande à l'Etat de codifier le créole casamançais

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match… Plus »

L'objectif visé était de mieux faire connaître les créoles à base lexicale portugaise et espagnole pour avancer la connaissance sur ces langues. Egalement, le colloque devrait contribuer à la reconnaissance de l'identité du créole casamançais, et à susciter des vocations de chercheurs parmi la population estudiantine de l'université Assane Seck.

La rencontre a regroupé une cinquantaine de chercheurs provenant de 20 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du continent américain pendant quatre jours (du 11 au 14 juin 2018). On y notait aussi la présence des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor.

Ndiémé Sow, sociolinguiste, par ailleurs membre de l'Association pour l'étude des créoles à base lexicale portugaise et espagnole, a estimé que la codification du créole casamançais doit pouvoir se faire. Lors du 18e colloque international annuel de l'Acblpe, à Ziguinchor, elle a demandé à l'Etat de s'y employer et à reconnaître ce créole-là comme étant une langue nationale. Notre enseignante chercheuse a donné des explications pour démontrer que les critères de la codification du créole casamançais sont largement remplis.

