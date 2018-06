Congo-Brazzaville: Des stands pour encourager la consommation des produits locaux

De l'Institut français du Congo où s'est tenue, du 5 au 16 juin, la semaine de l'environnement, au forum de l'agriculture à la mairie centrale en passant par le Cercle Sony-Labou-Tansi, plusieurs stands de produits dérivés de l'agriculture et de l'artisanat congolais ont pris d'assaut ces endroits pour inciter à la consommation locale.

Le but est de vulgariser les techniques culturales du pays, réduire la facture des importations et créer un marché local régulier, dont le besoin se fait sentir de plus en plus.

Les maraîchers soulignent qu'acheter directement aux producteurs permet de mieux comprendre ce que la population consomme dans son assiette, comment cela est produit et par qui. Plus encore, cela favorise la qualité alimentaire.

L'artisanat, quant à lui, joue un rôle de plus en plus important dans les politiques nationales et régionales de développement. Ce secteur est un acteur de poids dans le tissu économique, du fait qu'il regroupe beaucoup de métiers différents.

Toutefois, malgré les nombreuses qualités dont disposent ces deux secteurs, la mise en place d'un marché local régulier n'est pas une chose acquise.