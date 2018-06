Sénégal: Information et migration - Des journalistes de radio formés à Kolda

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match… Plus »

Le projet interpelle le migrant en lui donnant notamment la parole pour lui permettre de raconter son histoire et d'expliquer les difficultés auxquelles il a été confronté tout au long de son trajet pour l'amener à comprendre que l'émigration clandestine n'est pas la meilleure solution. Et qu'il peut bien rester et réussir chez-lui, ou à la limite, opter pour une migration régulière pour éviter de mettre inutilement sa vie en danger.

La rencontre vise à outiller les journalistes des radios communautaires des régions de Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou et Tamba sur les termes à utiliser dans le traitement de l'information sur la problématique de l'émigration pour éviter le sensationnel, les clichés et d'autres stéréotypes.

Entre les mois de janvier et avril derniers, seulement 977 migrants sénégalais ont été rapatriés de la Libye, du Maroc et d'autres pays, grâce à l'assistance de l'Organisation internationale des migrations (Oim).

