Sénégal: Soutien au chef de l'Etat - Le maire de Sindian veut des réponses aux préoccupations des populations

Le Président nous a encouragés dans cette voie, et s'est engagé à nous accompagner personnellement, nous appelant à venir travailler avec lui », ajoute-t-il. Et Yancouba Sagna déclare que le mouvement politique « Bourabé » (lever du jour en langue Diola) est prêt à travailler avec le président de la République, afin de l'accompagner à réaliser son ambition pour un Sénégal émergent. « Nous avons donc répondu favorablement à sa demande, mais en restant « Bourabé », insiste-t-il.

En contrepartie, il s'est engagé à accompagner notre mouvement dans sa volonté de sortir de l'ornière les populations qui sont acquises à sa cause ». Le maire de la commune de Sindian a indiqué que l'ambition politique de son mouvement, c'est le développement local durable pour le bien-être et la sécurité des populations.

