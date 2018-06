Sénégal: Mosquée Massalikoul Djinane - L'imam recommande de cultiver le pardon et l'amour du prochain

La prière de Korité a été célébrée, hier, à la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar. Dans son prêche, l'imam Cheikh Moukhamadou Moustapha Mbacké a, au nom du khalife général des mourides, conseillé aux fidèles de cultiver le pardon, l'amour du prochain, entre autres bienfaits, pour une société de paix et de prospérité.

Des milliers de fidèles mourides ont convergé, hier vendredi, à la grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar pour effectuer la prière de l'Aid El Fitr, communément appelée Korité.

Vêtus de leurs plus beaux boubous, ils se sont installés sous les grandes tentes de couleurs vertes et blanches érigées sur l'esplanade de cette mosquée. Psalmodiant des versets de Coran et des poèmes (Khassaides) du fondateur du mouridisme jusqu'à l'arrivée de l'imam. Ils ont prié et écouté religieusement le sermon d'après prière.

Dans son prêche, l'imam Cheikh Moukhamadou Moustapha Mbacké, qui a véhiculé un message du khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, a laissé entendre que ce dernier s'est réjoui de l'unité de la communauté musulmane sénégalaise. Rappelant les bienfaits du ramadan, l'imam a insisté sur la nécessité, pour les musulmans, de poursuivre la bonne dynamique religieuse entamée lors de ce mois béni.

Pour lui, ce moi est une lumière pour tout le monde et il permet aussi d'avoir une société de valeur avec des musulmans respectant les préceptes de l'Islam. Toujours par rapport à une société de paix et de prospérité, il a appelé les musulmans à cultiver l'amour du prochain, à s'aimer, à se respecter, conformément aux recommandations du prophète Mouhammad (Psl) et de Khadim Rassoul.

L'imam a ajouté que le pardon et la tolérance sont des vertus pour le musulman. «Celui qui ne pardonne pas à ses semblables, ne sera point pardonné par le Tout puissant. Le musulman doit être aussi calme et serein en toute situation pour sortir des difficultés et éviter de causer un drame», a exhorté l'imam Cheikh Moukhamadou Moustapha Mbacké.

Auparavant, l'imam, Cheikh Awa Balla Guèye, avait évoqué la médisance qui, a-t-il dit, est condamnée et condamnable. Il a appelé tous les croyants à l'éviter «parce que la bonne parole doit prospérer sur la mauvaise parole qui ne fait que détruire». La prière a été effectuée en présence du Premier ministre, Mohammed Boun Abdalah Dionne, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture, Birima Mangara, ministre du Budget, Mbagnick Ndiaye, ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé était aussi présent de même que des responsables de l'opposition comme Me Madické Niang, Pape Diop, Me El Hadji Diouf etc.