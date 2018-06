Sénégal: Fatick - L'imam ratib prie pour une paix durable en Casamance

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match… Plus »

L'imam Moustapha Diouf, qui faisait son baptême de feu en dirigeant la prière des deux rakas à la place de Alpha Bâ qui officie dans la nouvelle mosquée du quartier dit Emetteur, après être revenu sur l'importance du carême musulman, a invité les enseignants et les agents de santé à avoir foi en Dieu et respecter leurs engagements à servir le peuple sénégalais en cessant les grèves répétitives.

L'imam Mouhamadou Mbengue est revenu sur le sens du Ramadan et surtout l'importance et les bienfaits de la zakat dont le musulman doit sacrifier à la tradition telle que prescrite par l'islam car elle permet d'effacer ses pêchés.

C'est pourquoi j'invite les musulmans à avoir le culte de la vérité et traduire celle-ci en actes afin de bénéficier des bienfaits de Dieu le Tout-Puissant et de son prophète Mohamad (Psl) », a-t-il recommandé.

L'imam Mouhamadou Mbengue a saisi l'occasion pour formuler des prières pour une paix définitive et durable en Casamance. « Je prie le bon Dieu pour que la paix définitive revienne en Casamance », a-t-il déclaré après son sermon qui a suivi la prière des deux rakas marquant la fin du mois béni de Ramadan. L'imam ratib de Fatick a également prié pour un Sénégal de paix, de stabilité et de sérénité.

