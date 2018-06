Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match de poule, mardi contre la Pologne au stade du Spartak Moscou. Ils se sont entraînés hier et avant-hier au stade Sputnik de Kaluga, à une vingtaine de minutes de véhicule de la ville éponyme. Au menu des séances d'entraînement, passes courtes et longues, animation du jeu, balles arrêtées, précision devant les buts. Le tout dans une ambiance détendue et de chaleur.

Les Lions du Sénégal entendent aborder avec sérénité et confiance leur premier match de poule, mardi contre la Pologne au stade du Spartak Moscou. Ils se sont entraînés hier et avant-hier au stade Sputnik de Kaluga, à une vingtaine de minutes de véhicule de la ville éponyme.

Au menu des séances d'entraînement, passes courtes et longues, animation du jeu, balles arrêtées, précision devant les buts. Le tout dans une ambiance détendue et de chaleur.

Arrivée mardi à Kaluga, son camp de base pour la Coupe du monde, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas perdu beaucoup de temps pour se remettre au travail.

Pour le staff technique, la sélection nationale doit être fin-prête pour aborder, avec sérénité, son premier match de poule qui l'opposera mardi à la Pologne au stade du Spartak Moscou. Aliou Cissé et ses collaborateurs sont conscients qu'une bonne entame face aux Polonais pourrait permettre aux Lions d'envisager la suite de la compétition avec plus de sérénité.

Et c'est ainsi qu'après la journée de repos du mercredi passée à leur hôtel, Sadio Mané et ses coéquipiers se sont vite remis au travail. Ils se sont, en effet, entraînés hier et avant-hier au stade Sputnik de Kaluga, situé à une vingtaine de minutes de véhicule, de la ville éponyme.

Niché en pleine verdure, le site qui a fait peau neuve, sans doute pour l'accueil des Lions de la Téranga, qui s'y prépareront tout au long du premier tour, attire par sa commodité et sa quiétude.

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'Italie, espérant se qualifier à cette 21e édition de la Coupe du monde, avait jeté son dévolu sur la ville de Kaluga et son stade, avant que les dieux du football ne décident de sa non-qualification.

Pour les besoins de la préparation des Lions, le site qui a totalement été « construit » à partir seulement de décembre dernier, s'est également paré de ses plus beaux atours. Sans oublier le drapeau du Sénégal, qui flotte tout autour sous l'effet du vent. Le stade Sputnik est, sans conteste, un endroit idéal pour s'entraîner, se relaxer, se concentrer, évacuer la pression et le stress. Bref, pour bien préparer une compétition.

Lors de la première séance d'entraînement d'avant-hier, l'accent a été mis sur les passes courtes, la rapidité d'exécution, la fluidité du jeu, mais aussi la précision et le réalisme devant les buts.

L'attaquant Diafra Sakho s'est notamment beaucoup illustré devant, tout comme le puissant milieu de terrain Alfred Ndiaye qui a été très remuant. Ménagé en début de la seconde phase de préparation notamment lors du match contre le Luxembourg, Sadio Mané n'a pas voulu trop s'exposer et prendre des risques inutiles. Une consigne du coach Cissé ?

Certainement. En tout cas, lors de la publication de la liste de ses 23 joueurs retenus pour défendre les couleurs du Sénégal au Mondial russe, Aliou Cissé avait émis son souhait de « ménager » un peu l'attaquant de Liverpool crédité cette saison d'une soixantaine de matches en Premier league et Ligue des champions.

Il avait estimé que vu la débauche d'énergie qu'il a fournie tout au long de cette année, il devait être utilisé de manière intelligente dans le cadre de la préparation afin qu'il puisse récupérer toutes ses forces, avant l'entrée dans le vif du sujet contre le Pologne.

Revenu de convalescence, il n'y a pas longtemps, Kara Mbodj, lui, semble retrouver peu à peu son rythme. Adepte d'un jeu très physique, le défenseur d'Anderlecht n'a tout de même pas forcé son talent. Dans l'ensemble, cette séance d'entraînement s'est très bien passée.

Hier, les hommes de Cissé, après un échauffement de quelques minutes suivi d'étirements, ont encore surtout travaillé leur efficacité devant les buts y compris l'exécution des balles arrêtées. Pape Aliou Ndiaye, Sadio Mané, Salif Sané et Alfred Ndiaye ont tiré à plusieurs reprises devant les buts et mis à rude épreuve le gardien Abdoulaye Diallo.

Dans l'autre moitié du terrain, Cheikh Ndoye, Coulibaly, Lamine Gassama se sont également illustrés par de longues passes. Critiqué pour son jeu qui semble manquer de fluidité, Aliou Cissé continue donc de travailler l'animation et les automatismes.

Il faut noter que lors de ces deux séances d'entraînement, l'atmosphère a été détendue et les joueurs ont fait preuve d'une certaine complicité, sous le regard vigilant du coach qui n'a cessé de donner des consignes.