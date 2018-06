Madagascar: Un apaisement et un dialogue,difficiles à trouver

Le Premier ministre est décidé à accomplir la mission qu'on lui a confiée malgré les contestations d'une opposition décidée à en découdre. Sa tâche s'avère particulièrement ardue et il continue de prôner l'apaisement et le dialogue. Les jours, voire les mois à venir, vont être particulièrement difficiles à passer.

L'horizon semble s'être éclairci sur le plan international après le sommet Donald Trump -Kim Jung Un à Singapour. La rencontre a été savamment orchestrée, et la mise en scène a été réglée comme sur du papier à musique. Le président américain a été particulièrement loquace et il n'a pas tari d'éloge sur son interlocuteur.

Les députés du changement ayant intégré l'équipe gouvernementale ont eux aussi, été égratignés par la base qui se sent trahie par leur attitude. Le ton est monté sur le parvis de l'hôtel de ville, et les manifestations ont repris. Les ministres contestés l'ont appris à leurs dépens.

On attendait une sortie de crise apaisée après la nomination du Premier ministre. Il n'en fut rien. La situation a même empiré après la formation du nouveau gouvernement. La place du 13 mai a retrouvé son esprit frondeur et a bien l'intention de pousser les ministres HVM vers la sortie.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.