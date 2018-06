Congo-Kinshasa: Glencore annonce un accord pour régler le litige avec Dan Gertler

Mais en raison des mesures prises par le Trésor américain contre l'homme d'affaires israélien pour corruption et afin d'éviter que Glencore ne tombe sous le coup des sanctions américaines, ces royalties lui seront rétrocédées en euros et surtout pas en dollars et sans qu'un citoyen américain soit impliqué dans la transaction.

Glencore est coincé entre le marteau et l'enclume. Pour conserver une place essentielle en RDC dans le cuivre et le cobalt où il a investi 7 milliards de dollars, le groupe n'a d'autre choix pour éviter la confiscation de ses actifs que de verser à Dan Gertler ce que la justice congolaise lui a imposé.

« Glencore a examiné soigneusement ses options légales et commerciales en lien avec le litige avec Ventora et Africa Horizons Investments Limited », a indiqué le groupe suisse dans un communiqué, expliquant qu'au vu des circonstances « la seule option viable » pour éviter le risque d'une saisie de ses actifs, sur ordre des tribunaux en RDC, était de payer les redevances exigées par Ventora.

